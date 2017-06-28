Драгун близок к переходу в «Шахтер», игроком интересуется брестское «Динамо»

Белорусский полузащитник Станислав Драгун склоняется к варианту с переходом в . Об этом в своем твиттере сообщил комментатор Владислав Татур. По его словам, вероятность сделки велика.

Также журналист рассказал о предметном интересе к игроку со стороны брестского .

В минувшем сезоне Драгун выступал за «Оренбург», который вылетел в ФНЛ. Статистику игрока смотрите здесь .

Станислав Драгун склоняется к варианту с @fcshakhterby , несмотря на предметный интерес со стороны @dynamobrest . Вероятность сделки велика. pic.twitter.com/9hpvaVD9PR — Uladzislau Tatur (@UladzislauTatur) June 28, 2017