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Драгун близок к переходу в «Шахтер», игроком интересуется брестское «Динамо»
28.06.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Станислав Драгун склоняется к варианту с переходом в
Также журналист рассказал о предметном интересе к игроку со стороны брестского
В минувшем сезоне Драгун выступал за «Оренбург», который вылетел в ФНЛ. Статистику игрока смотрите
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Белорусский полузащитник Станислав Драгун склоняется к варианту с переходом в «Шахтер».
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