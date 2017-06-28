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Драгун близок к переходу в «Шахтер», игроком интересуется брестское «Динамо»

28.06.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Станислав Драгун склоняется к варианту с переходом в «Шахтер». Об этом в своем твиттере сообщил комментатор Владислав Татур. По его словам, вероятность сделки велика.

Также журналист рассказал о предметном интересе к игроку со стороны брестского «Динамо».

В минувшем сезоне Драгун выступал за «Оренбург», который вылетел в ФНЛ. Статистику игрока смотрите здесь.

 
 
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Белорусский полузащитник Станислав Драгун склоняется к варианту с переходом в «Шахтер».

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