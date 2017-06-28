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Португалия – Чили. Браво отразил три пенальти из трех в серии 11-метровых
28.06.2017 23:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер сборной Чили Клаудио Браво проявил себя в серии пенальти полуфинального матча Кубка конфедераций против Португалии (0:0, 3:0 по пенальти).
33-летний вратарь
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не успел нанести удар. Браво взял удары Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани.
Tribuna.com проводила
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Голкипер сборной Чили Клаудио Браво проявил себя в серии пенальти полуфинального матча Кубка конфедераций против Португалии (0:0, 3:0 по пенальти).
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