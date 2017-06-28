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Криштиану Роналду подтвердил, что у него родились два ребенка. Он пропустит матч за 3-е место на КК
29.06.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что перед Кубком конфедераций у него родились два ребенка.
В связи с этим Роналду покинет расположение сборной Португалии и не сыграет в матче за третье место на Кубке конфедераций.
Это было решено после поражения Португалии в полуфинале от Чили (0:0, по пенальти – 0:3). Если бы Португалия вышла в финал, Роналду остался бы в команде.
«Я был полностью сосредоточен на играх сборной, как и всегда, даже зная, что на свет появились два моих ребенка. К сожалению, мы не достигли главной цели, к которой стремились, но я уверен, что мы продолжим дарить радость португальцам.
Президент Федерации футбола Португалии и главный тренер сборной сегодня проявили ко мне отношение, которое очень меня тронуло. Я никогда этого не забуду. Очень рад, что наконец увижусь со своими детьми в первый раз», – написал Роналду в фейсбуке.
Федерация футбола Португалии отметила, что Криштиану Роналду сообщил руководству о рождении детей еще до турнира, но решил остаться в сборной.
«Президент и главный тренер понимают, что теперь, когда мы не можем выполнить задачу и выиграть Кубок конфедераций, мы должны освободить спортсмена, чтобы он мог наконец встретиться со своими детьми», – отмечается в заявлении.
В начале июня сообщалось, что суррогатная мать родила Роналду близнецов (мальчика назвали Матео, девочке дали имя Ева). Первому сыну Роналду уже шесть лет. Он появился на свет в 2010 году также от суррогатной матери.
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Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что перед Кубком конфедераций у него родились два ребенка.
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