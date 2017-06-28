Артуро Видаль: «Браво перед серией пенальти сказал, что отразит 2-3 удара»

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился мнением о голкипере Клаудио Браво, отразившем 3 пенальти из 3 в послематчевой серии полуфинального матча Кубка конфедераций с Португалией (0:0, 3:0 – по пенальти).

«Клаудио – один из лучших вратарей мира. Перед серией пенальти он сказал, что он отразит 2-3 удара, и он это сделал. Он совершил нечто невероятное.

Мы рады, потому что остаемся в борьбе за мечту – стать чемпионами Кубка конфедераций. Мы, как и всегда, доказываем, что в сложные моменты мы великолепны, демонстрируем единство и приверженность идее. Это чилийское сердце.

Теперь нам надо отдохнуть и ждать любого из двух соперников. Мексика и Германия – сложные соперники. Нам нужно хорошо показать себя, чтобы бороться за мечту.

Мы хотим оставить Чили на первых местах мирового рейтинга. Мы вышли в финал и постараемся стать чемпионами. Мы хотим оставить свой след в истории страны.

Я хочу исполнить свою мечту. Я всегда готов отдать жизнь за свою страну. У нас большие амбиции. Мы хотим стать чемпионами, а потом выйти на чемпионат мира и вернуться в Россию в следующем году», – сказал Видаль.