ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Артуро Видаль: «Браво перед серией пенальти сказал, что отразит 2-3 удара»

29.06.2017 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился мнением о голкипере Клаудио Браво, отразившем 3 пенальти из 3 в послематчевой серии полуфинального матча Кубка конфедераций с Португалией (0:0, 3:0 – по пенальти).

«Клаудио – один из лучших вратарей мира. Перед серией пенальти он сказал, что он отразит 2-3 удара, и он это сделал. Он совершил нечто невероятное.

Мы рады, потому что остаемся в борьбе за мечту – стать чемпионами Кубка конфедераций. Мы, как и всегда, доказываем, что в сложные моменты мы великолепны, демонстрируем единство и приверженность идее. Это чилийское сердце.

Теперь нам надо отдохнуть и ждать любого из двух соперников. Мексика и Германия – сложные соперники. Нам нужно хорошо показать себя, чтобы бороться за мечту.

Мы хотим оставить Чили на первых местах мирового рейтинга. Мы вышли в финал и постараемся стать чемпионами. Мы хотим оставить свой след в истории страны.

Я хочу исполнить свою мечту. Я всегда готов отдать жизнь за свою страну. У нас большие амбиции. Мы хотим стать чемпионами, а потом выйти на чемпионат мира и вернуться в Россию в следующем году», – сказал Видаль.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился мнением о голкипере Клаудио Браво, отразившем 3 пенальти из 3 в послематчевой серии полуфинального матча Кубка...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чилийцы вышли в финал Кубка конфедераций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика