НХЛ. Макдэвид может подписать 8-летний контракт с «Эдмонтоном» на 106 млн долларов

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом в мире.

В настоящее время игрок и клуб ведут переговоры о продлении контракта.

Новое соглашение Макдэвида может быть рассчитано на восемь лет, за которые канадец заработает 106 миллионов долларов. Годовой оклад хоккеиста составит 13,25 млн долларов.

Под потолком зарплат у «Ойлерс» есть свободных 16 млн долларов. При этом клуб еще рассчитывает подписать новый контракт с нападающим Леоном Драйзайтлем.

По итогам прошедшего сезона НХЛ Макдэвид выиграл «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Арт Росс Трофи». В 82 играх регулярного чемпионата 20-летний форвард набрал 100 (30+70) очков. В плей-офф он записал в свой актив 9 (5+4) баллов в 13 матчах.