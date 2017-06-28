ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НХЛ. Макдэвид может подписать 8-летний контракт с «Эдмонтоном» на 106 млн долларов

29.06.2017 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом в мире.

В настоящее время игрок и клуб ведут переговоры о продлении контракта.

Новое соглашение Макдэвида может быть рассчитано на восемь лет, за которые канадец заработает 106 миллионов долларов. Годовой оклад хоккеиста составит 13,25 млн долларов.

Под потолком зарплат у «Ойлерс» есть свободных 16 млн долларов. При этом клуб еще рассчитывает подписать новый контракт с нападающим Леоном Драйзайтлем.

По итогам прошедшего сезона НХЛ Макдэвид выиграл «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Арт Росс Трофи». В 82 играх регулярного чемпионата 20-летний форвард набрал 100 (30+70) очков. В плей-офф он записал в свой актив 9 (5+4) баллов в 13 матчах.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом в мире.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Криштиану Роналду подтвердил, что у него родились два ребенка. Он пропустит матч за 3-е место на КК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика