Доннарумма продлит контракт с «Миланом», но с пунктом ухода в «Реал» через год

Голкипер Джанлуиджи Доннарума подпишет новый контракт с «Миланом», сообщает Football Italia со ссылкой на радиостанцию Cadena Cope.

Но в таком случае в соглашение будет включен пункт, который позволит молодому итальянцу уйти в «Реал» в 2018 году.

Сообщается, что план Доннаруммы по-прежнему состоит в том, что покинуть «россонери» через год. Помимо этого, сумма отступных в новом контракте не будет очень высокой, что облегчит «Реалу» задачу в подписании 18-летнего игрока.

Ранее агент футболиста Мино Райола сообщил, что встретится с «Миланом» после молодежного Евро-2017, чтобы обсудить будущее Доннаруммы.