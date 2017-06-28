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Доннарумма продлит контракт с «Миланом», но с пунктом ухода в «Реал» через год
29.06.2017 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер Джанлуиджи Доннарума подпишет новый контракт с «Миланом», сообщает Football Italia со ссылкой на радиостанцию Cadena Cope.
Но в таком случае в соглашение будет включен пункт, который позволит молодому итальянцу уйти в «Реал» в 2018 году.
Сообщается, что план Доннаруммы по-прежнему состоит в том, что покинуть «россонери» через год. Помимо этого, сумма отступных в новом контракте не будет очень высокой, что облегчит «Реалу» задачу в подписании 18-летнего игрока.
Ранее агент футболиста Мино Райола сообщил, что встретится с «Миланом» после молодежного Евро-2017, чтобы обсудить будущее Доннаруммы.
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Голкипер Джанлуиджи Доннарума подпишет новый контракт с «Миланом», сообщает Football Italia со ссылкой на радиостанцию Cadena Cope.
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