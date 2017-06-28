Чилийцы вышли в финал Кубка конфедераций

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Сборная Чили по футболу вышла в финал Кубка конфедераций, сообщает Sputnik.



© Sputnik Григорий Сысоев Кубок конфедераций: удивление болельщиков и радость россиян

В среду, 28 июня, в Казани состоялся первый полуфинальный поединок Кубка конфедераций между сборными Чили и Португалии. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти чилийцы одержали победу со счетом 3:0 благодаря голам Артуро Видаля, Чарлеса Арангиса и Алексиса Санчеса, а также превосходной игре голкипера Клаудио Браво, который справился с ударами Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани.

Соперник команды Чили определится сегодня в Сочи на арене "Фишт" в поединке между Германией и Мексикой.

Решающий матч состоится 2 июня на стадионе "Санкт-Петербург". Встреча за третье место состоится в тот же день на арене "Спартак" в Москве.