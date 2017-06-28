|
Чилийцы вышли в финал Кубка конфедераций
29.06.2017 00:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн — Sputnik. Сборная Чили по футболу вышла в финал Кубка конфедераций, сообщает Sputnik.
© Sputnik Григорий Сысоев
В среду, 28 июня, в Казани состоялся первый полуфинальный поединок Кубка конфедераций между сборными Чили и Португалии. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти чилийцы одержали победу со счетом 3:0 благодаря голам Артуро Видаля, Чарлеса Арангиса и Алексиса Санчеса, а также превосходной игре голкипера Клаудио Браво, который справился с ударами Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани.
Соперник команды Чили определится сегодня в Сочи на арене "Фишт" в поединке между Германией и Мексикой.
Решающий матч состоится 2 июня на стадионе "Санкт-Петербург". Встреча за третье место состоится в тот же день на арене "Спартак" в Москве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер чилийской команды Клаудио Браво отразил все три удара сборной Португалии в серии пенальти.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии