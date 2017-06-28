ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Сафарьян: «Я говорил, пока Ходасевич не убежал из студии, что интернет-трансляциями должны заниматься профессионалы»

29.06.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о процессе создания интернет-трансляций матча.

«Хотелось бы напомнить, что мы закупили оборудование и передали его клубам, чьими силами и ведутся трансляции. Мы не обладаем силами вести одновременную съемку матчей в восьми городах. У нас нет столько людей. Поэтому съемки совершают операторы клубов.

Мы все ждали и надеялись, что у нас появится новый футбольный телеканал, и интернет-трансляции не будут так востребованы, как сейчас. И, к сожалению, эти ожидания в некоторых городах обернулось тем, что они перестали развивать интернет-трансляции. Надежда на футбольный канал привела к тому, что некоторые клубы перестали уделять внимание интернет-трансляциям.

У нас в АБФФ нет людей, которые занимались бы трансляциями. Мы понимали, что брать в штат людей, которые занимались бы телевизионными съемками,  неправильно. Я говорил, пока Николай Ходасевич не убежал из студии, что этим должны заниматься профессионалы.

Людям проще обсуждать со стороны, что другие все делают плохо и неправильно. А самим что-то сделать желающих до сих пор нет», – сказал Сафарьян.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о процессе создания интернет-трансляций матча.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Доннарумма продлит контракт с «Миланом», но с пунктом ухода в «Реал» через год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика