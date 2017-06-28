Сергей Сафарьян: «Я говорил, пока Ходасевич не убежал из студии, что интернет-трансляциями должны заниматься профессионалы»

Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о процессе создания интернет-трансляций матча.

«Хотелось бы напомнить, что мы закупили оборудование и передали его клубам, чьими силами и ведутся трансляции. Мы не обладаем силами вести одновременную съемку матчей в восьми городах. У нас нет столько людей. Поэтому съемки совершают операторы клубов.

Мы все ждали и надеялись, что у нас появится новый футбольный телеканал, и интернет-трансляции не будут так востребованы, как сейчас. И, к сожалению, эти ожидания в некоторых городах обернулось тем, что они перестали развивать интернет-трансляции. Надежда на футбольный канал привела к тому, что некоторые клубы перестали уделять внимание интернет-трансляциям.

У нас в АБФФ нет людей, которые занимались бы трансляциями. Мы понимали, что брать в штат людей, которые занимались бы телевизионными съемками, неправильно. Я говорил, пока Николай Ходасевич не убежал из студии, что этим должны заниматься профессионалы.

Людям проще обсуждать со стороны, что другие все делают плохо и неправильно. А самим что-то сделать желающих до сих пор нет», – сказал Сафарьян.