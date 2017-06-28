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Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. Минское «Динамо» и «Шахтер» безоговорочные фавориты первых матчей по мнению букмекеров

29.06.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня белорусские клубы стартуют в новом сезоне Лиги Европы.

Букмекеры считают минское «Динамо» и солигорский «Шахтер» безоговорочными фаворитами в своих парах.

Минское «Динамо» на столичном стадионе «Трактор» примет «Рунавик».

БК «Париматч» на победу «Динамо» выставил коэффициент 1,12, на победу «Рунавика» – 18,00, на ничью – 8,50.

«Марафон» выставил следующие котировки: победа «Динамо» – 1,12, победа «Рунавика» – 17,50, ничья – 11,00.

Коэффициент на проход «Динамо» в следующий раунд – 1,03, на «Рунавик» – 13,00.

Солигорский «Шахтер» на своем поле сразится с литовской «Судувой».

БК «Париматч» на победу «Шахтера» выставил коэффициент 1,27, на победу «Судувы» – 11,00, на ничью – 5,50.

«Марафон» выставил следующие котировки: победа «Шахтера» – 1,28, победа «Судувы» – 13,0, ничья – 5,50.

Коэффициент на проход «Шахтера» в следующий раунд – 1,22, на «Судуву» – 4,30.

Матч «Динамо» Минск – «Рунавик» начнется в 18.30, «Шахтер» – «Судува» в 19.00 по белорусскому времени.

 
Теги: Минск
 
 
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