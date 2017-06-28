﻿ Журналист «Чемпионата»: «Страшно представить, если белорусов признают не легионерами в КХЛ. Это может случиться после Олимпиады-2018». 21.by
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Журналист «Чемпионата»: «Страшно представить, если белорусов признают не легионерами в КХЛ. Это может случиться после Олимпиады-2018»

29.06.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский журналист Роман Соловьев сообщил, что белорусов могут признать не легионерами в российских командах КХЛ после Олимпиады-2018.

«КХЛ стоит задуматься о том, что происходит в столице соседнего государства. За примерами далеко ходить не надо. В сезоне-2012/13 в ВХЛ выступала минская «Юность», в конце сезона в клубе поняли, что попасть в плей-офф они не смогут. Что же они сделали? Отправили основной состав в клуб чемпионата Беларуси, а доигрывали сезон молодыми хоккеистами. В сезоне-2015/16 в МХЛ выступал клуб «Динамо-Раубичи», составленный из игроков до 18 лет.

Вслед за ВХЛ и МХЛ белорусы близки к тому, чтобы дискредитировать и главную нашу лигу. Одними белорусами команда будет бороться явно не за выход в плей-офф, а за то, чтобы избежать последнего места на Западе. При этом главные звезды братья Костицыны продолжают играть за пределами Беларуси: Андрей перебрался в «Куньлунь», а Сергей вернулся в «Торпедо».

Страшно представить, что случится, если белорусов признают не легионерами в КХЛ. Кстати, по нашей информации, это может случиться после Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Потока белорусов в российские команды тогда точно не избежать. В «Динамо» будет вообще некому играть. Да и будет ли команда уже к тому моменту в КХЛ… О своем возможном уходе из лиги белорусская сторона заявляет время от времени после неудачных сезонов», – сказал Соловьев.

 
 
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Российский журналист Роман Соловьев сообщил, что белорусов могут признать не легионерами в российских командах КХЛ после Олимпиады-2018.

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