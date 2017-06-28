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Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. Первые матчи. Минское «Динамо» принимает «Рунавик», «Шахтер» – «Судува»
29.06.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня белорусские клубы стартуют в розыгрыше Лиги Европы сезона 2017/18.
Лига Европы
1-й квалификационный раунд
Первые матчи
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. Первые матчи. Минское «Динамо» принимает «Рунавик», «Шахтер» – «Судува»
Сегодня белорусские клубы стартуют в розыгрыше Лиги Европы сезона 2017/18.
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