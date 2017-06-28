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Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. Первые матчи. Минское «Динамо» принимает «Рунавик», «Шахтер» – «Судува»

29.06.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня белорусские клубы стартуют в розыгрыше Лиги Европы сезона 2017/18.

Лига Европы

1-й квалификационный раунд

Первые матчи

Динамо Минск Беларусь – Рунавик Фарерские острова
Дата проведения
29 июня, 18.30, «Трактор»
Онлайн матча

Прямая трансляция – «Беларусь 5»

Шахтер Беларусь – Судува Литва
Дата проведения
29 июня, 19.00, «Строитель»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь Лиги Европы

 
Теги: Минск
 
 
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