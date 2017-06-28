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Сергей Сафарьян: «Киренкин вызывает в сборную «блатняк»? Предлагаю журналисту пофамильно назвать, кто в эту команду призван по блату»
29.06.2017 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал слова журналиста о Романе Киренкинке.
- Юниорская сборная Беларуси под руководством Киренкина проигрывала даже Индии и Узбекистану…
– А результат первого матча с Узбекистаном вы знаете или только второй? Ведь в первом матче команда Романа Киренкина обыграла узбеков, причем по игре. Да и вообще, нельзя считать, что матчи с командой Узбекистана должны быть легкой прогулкой.
Посмотрите, что из себя представляет узбекский футбол. Сравнивать Узбекистан с проходной командой некорректно. Когда с Индией играли в Санкт-Петербурге, Киренкин только начинал работать с командой и смотрел кандидатов в сборную. Результат его работы будет оцениваться по итогам квалификации. Цыплят по осени будем считать.
- Журналист «Спортивной панорамы» Дмитрий Синяк считает, Киренкин вызывает в сборную «блатняк»…
– Поскольку он является специалистом, предлагаю ему пофамильно назвать, кто в эту команду призван по блату. Тогда мы все вместе посмотрим, да и общественность пусть обсуждает. А бросать такие термины в укор тренеру, который с душой отдается работе, неправильно, – заявил Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Киренкин вызывает в сборную «блатняк»? Предлагаю журналисту пофамильно назвать, кто в эту команду призван по блату»
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал слова журналиста о Романе Киренкинке.
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