﻿ Сергей Сафарьян: «Киренкин вызывает в сборную «блатняк»? Предлагаю журналисту пофамильно назвать, кто в эту команду призван по блату». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Киренкин вызывает в сборную «блатняк»? Предлагаю журналисту пофамильно назвать, кто в эту команду призван по блату»

29.06.2017 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал слова журналиста о Романе Киренкинке.

- Юниорская сборная Беларуси под руководством Киренкина проигрывала даже Индии и Узбекистану…

 – А результат первого матча с Узбекистаном вы знаете или только второй? Ведь в первом матче команда Романа Киренкина обыграла узбеков, причем по игре. Да и вообще, нельзя считать, что матчи с командой Узбекистана должны быть легкой прогулкой.

Посмотрите, что из себя представляет узбекский футбол. Сравнивать Узбекистан с проходной командой некорректно. Когда с Индией играли в Санкт-Петербурге, Киренкин только начинал работать с командой и смотрел кандидатов в сборную. Результат его работы будет оцениваться по итогам квалификации. Цыплят по осени будем считать.

- Журналист «Спортивной панорамы» Дмитрий Синяк считает, Киренкин вызывает в сборную «блатняк»…

– Поскольку он является специалистом, предлагаю ему пофамильно назвать, кто в эту команду призван по блату. Тогда мы все вместе посмотрим, да и общественность пусть обсуждает. А бросать такие термины в укор тренеру, который с душой отдается работе, неправильно, – заявил Сафарьян.

Журналист «Спортивной панорамы» размазывает Киренкина

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал слова журналиста о Романе Киренкинке.

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