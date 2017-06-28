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Богунов перейдет в «Крумкачы»
29.06.2017 10:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, украинский полузащитник Ярослав Богунов перейдет в «Крумкачы».
Футболист уже прибыл в расположение клубы и в ближайшее время подпишет контракт.
23-летний полузащитник начинал сезон в «Нафтане», но покинул клуб из-за финансовых проблем. На счету Богунова 9 матчей в чемпионате Беларуси, без результативных баллов. Подробную статистику смотрите
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Как стало известно Tribuna.com, украинский полузащитник Ярослав Богунов перейдет в «Крумкачы».
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