Как стало известно Tribuna.com, украинский полузащитник Ярослав Богунов перейдет в «Крумкачы».

Футболист уже прибыл в расположение клубы и в ближайшее время подпишет контракт.

23-летний полузащитник начинал сезон в «Нафтане», но покинул клуб из-за финансовых проблем. На счету Богунова 9 матчей в чемпионате Беларуси, без результативных баллов. Подробную статистику смотрите здесь.