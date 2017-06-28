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В Беларуси за пять лет введено более 100 спортивных объектов

29.06.2017 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Беларуси за последние пять лет введено в строй более 100 объектов физкультурно-спортивного назначения.

Спортивная база страны включает 23,2 тысячи физкультурно-спортивных сооружений, в том числе 136 стадионов, 52 манежа, 958 плавательных бассейнов, 35 спортивных сооружений с искусственным льдом.

Кроме того, ежегодно растет количество крупных международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси (30 – в 2015 году, 67 – в 2016 году, по плану на 2017 год – более 80). Так, в прошлом году участие в таких мероприятиях приняли 10,6 тысячи представителей иностранных спортивных делегаций. Среди участников Минского полумарафона были представители 33 стран, международного биатлонного фестиваля «Гонка легенд» – 65 стран.

Министерством спорта и туризма заключено 42 соглашения о сотрудничестве в области физической культуры, спорта и туризма с 34 странами. Республиканский календарный план проведения спортивно-массовых мероприятий на 2017 год включает 279 мероприятий различной направленности.

 
 
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В Беларуси за последние пять лет введено в строй более 100 объектов физкультурно-спортивного назначения.

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