﻿ Защитник «Рунавика»: «В Беларуси зарабатывают 350-400 долларов? Правда? На Фарерах ты бы не смог существовать на эти деньги». 21.by
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Защитник «Рунавика»: «В Беларуси зарабатывают 350-400 долларов? Правда? На Фарерах ты бы не смог существовать на эти деньги»

29.06.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник  «Рунавика» Поль Юстинуссен удивился белорусским зарплатам.

- Кто ты по профессии?

– Электрик. Это далеко не оптимальная работа для совмещения с футболом. Она связана с физическим трудом, поэтому к вечерней тренировке иногда очень сильно устаешь. Сложно, но что поделать. Основная работа занимает практически весь день — с восьми утра до четырех дня, а с шести до восьми тренировка в «Рунавике». А потом и день уже заканчивается. Конечно, в таком графике жить непросто.

- Чем занимаются остальные ребята в команде?

– Есть еще несколько электриков, а также банкиры, строители. Много ребят работает на рыбной перерабатывающей фабрике — в Рунавике она одна из самых крупных в стране. У нас вообще почти вся жизнь связана с морем.

- Ты вообще не получаешь денег за то, что играешь в футбол?

– Получаю, но совсем немного. Все игроки на Фарерах живут за счет основной работы, а футбол — это приятное дополнение. Максимум с его помощью можно заработать всего полторы тысячи долларов. Этого недостаточно, чтобы прожить. Работая электриком, получаю значительно больше. Благодаря этому и живу.

- В Беларуси тысяча долларов — шикарная зарплата для большинства населения. В среднем же 350-400...

– Правда? На Фарерах ты бы не смог существовать на эти деньги. На уровень жизни, конечно, нам жаловаться не приходится, – сказал Юстинуссен.

 

 
 
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