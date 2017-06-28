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Сергей Сафарьян: «Поражение «молодежки» 0:7? Румбутис вез команду в Москву не для того, чтобы выиграть»

29.06.2017 11:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал результат матча молодежной сборной Беларуси против сверстников из России (0:7).

- Сборная Беларуси проиграла России 0:7, а также невзрачно сыграла с «Сан-Марино». Какой кредит доверия у Людаса Румбутиса?

– Как и у всех тренеров, главное, результат. Молодежная сборная в матче с Россией провела добротный первый тайм. И по нему никак не заслуживала уходить проигрывая. Счет 0:7? Румбутис вез команду в Москву не для того, чтобы выиграть. Хотя проигрывать с таким счетом сборная тоже не имеет права. Это в том числе просчет тренерского штаба. Несмотря на товарищеский характер матча, отношение к нему не должно быть второстепенным.

Что касается кредита доверия… Если не будет результата в ближайших матчах, то вопрос будет стоять также, как и по другим тренерам. Никому, вне зависимости от фамилий и прежних заслуг, особых условий не создается, – сказал Сафарьян.

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал результат матча молодежной сборной Беларуси против сверстников из России (0:7).

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