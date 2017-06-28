|
Новым техническим партнером АБФФ вместо Adidas станет Macron
29.06.2017 12:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новым техническим партнером АБФФ станет Macron. Об этом сообщил белорусский комментатор Владислав Татур.
Источники Tribuna.com подтвердили данную информацию.
Macron произведет экипировку для следующего отборочного цикла сборной Беларуси.
Напомним, вчера первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым техническим партнером АБФФ станет Macron.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии