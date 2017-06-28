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Новым техническим партнером АБФФ вместо Adidas станет Macron

29.06.2017 12:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новым техническим партнером АБФФ станет Macron. Об этом сообщил белорусский комментатор Владислав Татур.

Источники Tribuna.com подтвердили данную информацию.

Macron произведет экипировку для следующего отборочного цикла сборной Беларуси.

Напомним, вчера первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, что сборная Беларуси откажется от экипировки Adidas.

 
 
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Новым техническим партнером АБФФ станет Macron.

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