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«Ислочь» обновила дизайн официального сайта

29.06.2017 12:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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К 10-летнему юбилею клуба «Ислочь» обновила официальный сайт.

«Проект разработан компанией eSportsmedia Беларусь, партнером хоккейного клуба «Неман» футбольного клуба «Днепр» Могилев. Основной акцент нового портала «Ислочи» выполнен на мобильные устройства, сайт создан для полного удобства функционала для болельщиков», – сообщает официальный сайт клуба.

ФОТО

 
Теги: Могилев
 
 
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К 10-летнему юбилею клуба «Ислочь» обновила официальный сайт.

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