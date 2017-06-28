Сергей Сафарьян: «Долг «Крумкачоў» БАТЭ? АБФФ тоже взяла на себя определенные обязательства помочь «воронам»

Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о долгах клуба «Крумкачы».

- Контролирует ли АБФФ долг «Крумкачоў» БАТЭ? И не тревожит ли вас ситуация с задержками зарплат в этом клубе? Доиграют ли они сезон?

– Я уже говорил: мы помогаем клубам во многих ситуациях. По долгу «Крумкачоў» АБФФ тоже взяла на себя определенные обязательства помочь «Крумкачам». Напрямую мы таким контролем не занимаемся. Но есть периоды, когда наши аудиторы контролируют финансовую деятельность клубов. По итогам этих проверок будем выносить какие-то решения.

Наша первая задача – помочь. Я в полной мере их взаимоотношений не знаю, но пока БАТЭ к нам не обращался. Пока нас не привлекают, да и мне хотелось бы, чтобы клубы цивилизованно решали этот вопрос между собой, – сказал Сафарьян.

Сергей Сафарьян: «Если Румас прекратит обеспечивать финансами клубы, то значительная их часть просто прекратит существование»