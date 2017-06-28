Владимир Курнев: «Рунавик» не должен стать для «Динамо» серьезной преградой. Если его не обыграть, то не знаю тогда, кого можно обыгрывать»

Белорусский специалист Владимир Курнев оценил соперника минского «Динамо» в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

– Соперник минского «Динамо» на первом этапе еврокубка далеко не самый сильный?

– Команда с Фарерских островов для минчан не должна стать серьезной преградой. Уж если ее не обыграть, то я не знаю тогда, кого можно обыгрывать. Надеюсь на то, что все для «Динамо» сложится хорошо.

– В последних турах минчане не блещут результативностью. Может ли это негативно сказаться во встрече с «Рунавиком»?

– Это не слишком здорово. Какой бы слабый ни был соперник, его еще необходимо пройти. Кубковая дуэль состоит из двух матчей. Это не какая-то дистанционная ситуация, когда можно отыграться, например, по ходу чемпионата. Здесь все происходит быстро.

Поэтому необходимо в первом матче, который пройдет в Минске, создать прочный задел для того, чтобы со спокойной душой отправиться в гости. Тем более еще не ясно, что там за стадион, в каких условиях придется играть. Неизвестно, какого качества на Фарерских островах газон. Еще очень важно постараться не пропустить дома, так как гол на чужом поле дорогого стоит. Если все так и получится, будет очень хорошо, – сказал Курнев.