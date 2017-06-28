Влад Михальчук и еще пятеро ,белорусов выбраны на импорт-драфте в CHL

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Белорусский хоккеист Владислав Михальчук выбран на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги (CHL), свидетельствуют данные на сайте лиги.

Импорт-драфт CHL, на котором клубы выбирают иностранных игроков, состоялся накануне. Каждая из 60 команд лиги имеет возможность выбрать двух иностранных игроков, представляющих страну за пределами Северной Америки. Драфт состоит из двух туров, порядок выбора обусловлен результатами выступлений в регулярном сезоне.

Так, в первом раунде были выбран Андрей Павленко (под 12-м номером), которым заинтересовался "Эдмонтон Ойл Кингз" (WHL), Игорь Мартынов (30-й номер, "Виктория Кугарс", WHL), Василий Филяев (55-й номер, "Оуэн Саунд Аттак", OHL) и Владислав Михальчук (54-й номер, "Принс-Джордж Кугарз", WHL).

"Владислав Михальчук — этот тот игрок, которого вы замечаете каждый раз, когда он выходит на лед", — рассказал генеральный менеджер "Кугарз" Тодд Харкинс, слова которого приводит

По его словам, умение, скорость и физическая сила 18-летнего белорусского форварда, который успел поиграть за юниорскую и молодежную сборную, хорошо впишутся в CHL. "Он очень динамичен, умеет обращаться с шайбой", — добавил Харкинс.

Он выразил надежду, что Михальчук, выступая за "Кугарз", сможет заявить о себе и его заметят в НХЛ.

Во втором раунде импорт-драфта были выбраны еще два белорусских нападающих — Сергей Сапего (96-1 номер, "Трай-Сити Американс", WHL) и Павел Ажгирей (118-й номер, "Эверетт Сильвертиппс", WHL).

К слову, белорусы повторили достижение прошлого года, когда на импорт-драфте также были выбраны шесть молодых хоккеистов. В 2016 году были выбраны Артем Балтрук, Максим Сушко, Владислав Еременко, Дмитрий Буйницкий, Игорь Мартынов и Кирилл Чайка.

Под первыми двумя номерами были выбраны российские спортсмены — Андрей Свечников ("Барри Кольтс") и Александр Хованов ( "Монктон Уайлдкэтс").

Всего на драфте CHL-2017 было выбрано 50 форвардов и 22 защитника в возрасте от 16 до 20 лет. Они представляют 11 стран.

CHL включает в себя Западную хоккейную лигу, юниорскую лигу Квебека и юниорскую лигу Онтарио.

Напомним, 25 июня на драфте НХЛ, который прошел в Чикаго, клуб "Филадельфия Флайерс" закрепил свои права за игроком юношеской сборной Беларуси 18-летним Максимом Сушко. Хоккеист был выбран в четвертом раунде. Кроме того, "Филадельфия" задрафтовала Кирилла Устиненко — воспитанника гомельской школы хоккея, но несколько лет назад он принял российское гражданство.