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Румас и Криушенко проведут переговоры по поводу продления контракта в ноябре
29.06.2017 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян анонсировал переговоры с главным тренером национальной команды по поводу продления контракта.
- Когда планируется разговаривать с Криушенко о контракте на следующий цикл и планируется ли вообще?
– Я не планирую этого делать, потому что это компетенция Сергея Румаса. Я могу в этих разговорах разве что участвовать. Румас и Криушенко договаривались, что к разговору о продлении контракта вернутся в ноябре. Причем это была инициатива именно Игоря Николаевича. О каких-то изменениях в изначальных договоренностях мне неизвестно. Разговор между руководителем федерации и главным тренером будет обязательно, – сказал Сафарьян.
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян анонсировал переговоры с главным тренером национальной команды по поводу продления контракта.
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