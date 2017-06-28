Веретило перешел из «Минска» в брестское «Динамо»

28-летний защитник «Минска» Олег Веретило подписал контракт с брестским «Динамо» и присоединится к команде после окончания первого круга высшей лиги.

Соглашение рассчитано на 2,5 года.

В текущем сезоне на счету крайнего защитника 1 голевая передача в 14 матчах чемпионата.

Ранее Веретило выступал за минское «Динамо» (2005 – 2015) и польский клуб «Подбескидзе» (2015).

Также на счету футболиста 14 матчей в составе сборной Беларуси.