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Веретило перешел из «Минска» в брестское «Динамо»
29.06.2017 15:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
28-летний защитник «Минска» Олег Веретило подписал контракт с брестским «Динамо» и присоединится к команде после окончания первого круга высшей лиги.
Соглашение рассчитано на 2,5 года.
В текущем сезоне на счету крайнего защитника 1 голевая передача в 14 матчах чемпионата.
Ранее Веретило выступал за минское «Динамо» (2005 – 2015) и польский клуб «Подбескидзе» (2015).
Также на счету футболиста 14 матчей в составе сборной Беларуси.
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28-летний защитник «Минска» Олег Веретило подписал контракт с брестским «Динамо» и присоединится к команде после окончания первого круга высшей лиги.
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