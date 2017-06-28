Сергей Сафарьян: «Видеоповторы в матчах чемпионата Беларуси? Пока таких денег у нас нет»

Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о введении видеоповторов во время футбольных матчей.

«Не хотелось бы, чтобы обсуждение этого вопроса велось на бытовом уровне. Нельзя ввести видеоповторы по щелчку пальцев. Для того, чтобы эта система заработала, нужно решить технический вопрос. Пока ни УЕФА, ни ФИФА, не выбрала компанию, которая бы сделала всех устраивающий продукт.

Мы с удовольствием введем видеоповторы в Беларуси. Для меня главное – чтобы было принято справедливое решение. Пусть и с помощью видеоповторов. Победа должна быть за той командой, которая ее честно заработала.

Но нужно понимать, что должны быть оборудованы все стадионы, на которых проводятся матчи. Это достаточно сложное техническое решение, которое должно быть установлено на каждом стадионе. Даже более богатые федерации до конца не решили, как эта система будет выглядеть. Приобретение такой системы выливается в десятки миллионов евро. Пока таких денег у нас нет.

Но, безусловно, мы будем с УЕФА контактировать по этому вопросу. Если появится готовый продукт, который можно будет купить, то мы будем участвовать в этом проекте, чтобы такая система появилась на белорусских стадионах», – сказал Сафарьян.