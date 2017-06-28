ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Геннадий Тимченко: «КХЛ не может составить календарь, не знаем, что будет с московским «Динамо»

29.06.2017 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что в лиге не знают, сыграет ли в следующем сезоне московское «Динамо». 

«Мы пока не знаем, что будет с «Динамо», процесс идет. Сейчас непонятно, сколько клубов будут участвовать, поэтому мы не можем составить календарь.

Но календарь будет выстроен так, чтобы сборная получила достаточно времени для подготовки к Олимпийским играм», – заявил Тимченко.

Общий долг московского «Динамо» перед хоккеистами составляет чуть меньше 728 миллионов рублей.

Заявка на участие в сезоне КХЛ-2017/18 подана от имени нового юридического лица, контролируемого ВФСО «Динамо».

Оно не является правопреемником АНО ОХК «Динамо» (с гендиректором Андреем Сафроновым – прим.) и утверждает, что не видит юридических оснований для погашения долга. 

 

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что в лиге не знают, сыграет ли в следующем сезоне московское «Динамо».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Веретило перешел из «Минска» в брестское «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика