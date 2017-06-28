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Знахаренко подписал просмотровый контракт с минским «Динамо»
29.06.2017 16:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Дмитний Знахаренко подписал просмотровых контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт «зубров».
Хоккеист в прошлом сезоне выступал за «Динамо-Молодечно» и «Динамо-Минск».
В КХЛ защитник провел 2 сезона, за это время сыграл в 53 матчах, набрав 5 (1+4) очков.
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Защитник Дмитний Знахаренко подписал просмотровых контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт «зубров».
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