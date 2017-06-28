Уимблдон: Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира в Лондоне

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий раунд квалификации женского одиночного разряда Уимблдонского турнира, сообщает Sputnik.



© REUTERS Issei Kato Чем занимается сын Азаренко, пока мама готовится к Уимблдону

В четверг белоруска (135-я строчка рейтинга WTA) в поединке второго отборочного раунда была сильнее американской спортсменки Джейми Лёб (145) — 7:6 (7:5), 6:4. Соперницы провели на корте один час 31 минуту.

За выход в основную сетку соревнований 19-летняя Соболенко, для которой выступление на "Уимблдоне" первое в карьере, сразится с сильнейшей в паре Кристи Ан (116, США) — Катерина Козлова (159, Украина).

Напомним, ранее белоруска взяла верх на южнокорейской спортсменкой На-Лае Хан ( 205) .

Без квалификации в травяных кортах в Лондоне смогут выступить только две представительницы Беларуси 23-летняя Александра Саснович (87) и 27-летняя Виктория Азаренко (678). К слову, Азаренко, которая в июне вернулась в большой теннис после долгой паузу, связанной с рождением сына, получила от организаторов "Уимблдона" Wild Card (спецприглашение).

Ольга Говорцова выбыла из борьбы за трофей.

В мужском одиночном разряде белорусы Илья Ивашко и Егор Герасимов выступили неудачно, потерпев поражения в стартовых поединках.