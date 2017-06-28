ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уимблдон: Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира в Лондоне

29.06.2017 17:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий раунд квалификации женского одиночного разряда Уимблдонского турнира, сообщает Sputnik.

Уимблдон: Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира в Лондоне
© REUTERS Issei Kato
Чем занимается сын Азаренко, пока мама готовится к Уимблдону

В четверг белоруска (135-я строчка рейтинга WTA) в поединке второго отборочного раунда была сильнее американской спортсменки Джейми Лёб (145) — 7:6 (7:5), 6:4. Соперницы провели на корте один час 31 минуту.

За выход в основную сетку соревнований 19-летняя Соболенко, для которой выступление на "Уимблдоне" первое в карьере, сразится с сильнейшей в паре Кристи Ан (116, США) — Катерина Козлова (159, Украина).

Напомним, ранее белоруска взяла верх на южнокорейской спортсменкой На-Лае Хан ( 205).

Без квалификации в травяных кортах в Лондоне смогут выступить только две представительницы Беларуси 23-летняя Александра Саснович (87) и 27-летняя Виктория Азаренко (678). К слову, Азаренко, которая в июне вернулась в большой теннис после долгой паузу, связанной с рождением сына, получила от организаторов "Уимблдона" Wild Card (спецприглашение).

Ольга Говорцова выбыла из борьбы за трофей.

В мужском одиночном разряде белорусы Илья Ивашко и Егор Герасимов выступили неудачно, потерпев поражения в стартовых поединках.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для выхода в основную сетку, матчи которой начнутся 3 июля, в одиночном разряде нужно преодолеть три квалификационных раунда.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Уимблдон. Квалификация. Соболенко прошла в третий круг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика