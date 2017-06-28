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Уимблдон: Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира в Лондоне
29.06.2017 17:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий раунд квалификации женского одиночного разряда Уимблдонского турнира, сообщает Sputnik.
© REUTERS Issei Kato
В четверг белоруска (135-я строчка рейтинга WTA) в поединке второго отборочного раунда была сильнее американской спортсменки Джейми Лёб (145) — 7:6 (7:5), 6:4. Соперницы провели на корте один час 31 минуту.
За выход в основную сетку соревнований 19-летняя Соболенко, для которой выступление на "Уимблдоне" первое в карьере, сразится с сильнейшей в паре Кристи Ан (116, США) — Катерина Козлова (159, Украина).
Напомним, ранее
Без квалификации в травяных кортах в Лондоне смогут выступить только две представительницы Беларуси 23-летняя Александра Саснович (87) и 27-летняя Виктория Азаренко (678). К слову, Азаренко, которая в июне вернулась в большой теннис после долгой паузу, связанной с рождением сына, получила от организаторов "Уимблдона" Wild Card (спецприглашение).
Ольга Говорцова выбыла из борьбы за трофей.
В мужском одиночном разряде белорусы Илья Ивашко и Егор Герасимов выступили неудачно, потерпев поражения в стартовых поединках.
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Для выхода в основную сетку, матчи которой начнутся 3 июля, в одиночном разряде нужно преодолеть три квалификационных раунда.
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