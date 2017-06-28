|
Уимблдон. Квалификация. Соболенко прошла в третий круг
29.06.2017 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Квалификация
Второй круг
Арина Соболенко (Беларусь) – Джейми Лоб (США) – 7:6 (7:5), 6:4
29 июня
В следующей стадии соперницей Арины Соболенко станет американка Кристи Ан. Матч пройдет 30 июня. Ориентировочно в 13.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уимблдон Лондон, Великобритания 3 – 16 июля 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 31 600 000 фунтов Открытые корты, трава Одиночный разряд Квалификация Второй круг...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии