Белорусский защитник Терентий Луцевич подписал контракт с «Минском».

Соглашение рассчитано до конца текущего чемпионата.

В 2017 году Луцевич перешел в «Нефтчи» (Фергана). За этот клуб он отыграл первый круг чемпионата Узбекистана и вернулся в Беларусь.

Отметим, что Луцевич является воспитанником «Минска».





Фото: официальный сайт «Минска»