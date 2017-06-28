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Луцевич подписал контракт с «Минском»

29.06.2017 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник Терентий Луцевич подписал контракт с «Минском».

Соглашение рассчитано до конца текущего чемпионата.

В 2017 году Луцевич перешел в «Нефтчи» (Фергана). За этот  клуб он отыграл первый круг чемпионата Узбекистана и вернулся в Беларусь.

Отметим, что Луцевич является воспитанником «Минска».

Луцевич подписал контракт с «Минском»

Фото: официальный сайт «Минска»

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский защитник Терентий Луцевич подписал контракт с «Минском».

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