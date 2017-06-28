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Луцевич подписал контракт с «Минском»
29.06.2017 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Терентий Луцевич подписал контракт с «Минском».
Соглашение рассчитано до конца текущего чемпионата.
В 2017 году Луцевич перешел в «Нефтчи» (Фергана). За этот клуб он отыграл первый круг чемпионата Узбекистана и вернулся в Беларусь.
Отметим, что Луцевич является воспитанником «Минска».
Фото: официальный сайт «Минска»
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Белорусский защитник Терентий Луцевич подписал контракт с «Минском».
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