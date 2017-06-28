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«Динамо» Минск – «Рунавик». Демидович, Сарока и Николич сыграют с первых минут
29.06.2017 17:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главные тренеры минского «Динамо» и фарерского «Рунавика» назвали стартовые составы на матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Динамо Минск: Климович, Галович, Кузьменок, Швецов, Остроух, Лукич, Нойок (к), Быков, Николич, Сарока, Демидович.
Запасные: Плотников, Кийко, Сачивко, Бегунов, Лекович, Корзун, Лоиков.
Рунавик: С.Хансен, Ланггорд, Йенсен, Лекин, Ольсен (к), Фредериксберг, Э.Хансен, Юстинуссен, Бар.Хансен, Бет.Хансен, Олесен.
Запасные: К.Хансен, Х.Хейгорд, Й.Хейгорд, Кнудсен, Беньяминсен, Мортенсен, А.Беньяминсен.
Матч начнется в 18.30.
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Главные тренеры минского «Динамо» и фарерского «Рунавика» назвали стартовые составы на матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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