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Сергей Сафарьян: «Количество активностей по части «Белых крылаў» в последнее время увеличилось»

29.06.2017 17:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о продвижении бренда сборной Беларуси – «Белыя крылы»

– Согласитесь с тем, что движуха с «Белымі крыламі» потихоньку утихает?

– – Может быть, об этом меньше стали говорить СМИ. Количество активностей по части «Белых крылаў» в последнее время не то, что не уменьшилось, а увеличилось. Была акция с Naviband и так далее. Наш бренд «White Wings» знают уже в Новой Зеландии благодаря игре слов (эту сборную называют All Whites – прим. Tribuna.com). Перед игрой со Швецией хотим сделать новые мероприятия.

С нашей стороны работа в этом направлении не прекращается. Просто многие СМИ привыкли хвататься за новости, но когда это переходит в разряд рутинной работы, желания и интереса тащить ее у СМИ нет, – сказал Сафарьян в рамках брифинга.

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о продвижении бренда сборной Беларуси – «Белыя крылы» – Согласитесь с тем, что движуха с «Белымі...

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