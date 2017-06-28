Сергей Сафарьян: «Количество активностей по части «Белых крылаў» в последнее время увеличилось»

Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о продвижении бренда сборной Беларуси – «Белыя крылы»

– Согласитесь с тем, что движуха с «Белымі крыламі» потихоньку утихает?

– – Может быть, об этом меньше стали говорить СМИ. Количество активностей по части «Белых крылаў» в последнее время не то, что не уменьшилось, а увеличилось. Была акция с Naviband и так далее. Наш бренд «White Wings» знают уже в Новой Зеландии благодаря игре слов (эту сборную называют All Whites – прим. Tribuna.com). Перед игрой со Швецией хотим сделать новые мероприятия.

С нашей стороны работа в этом направлении не прекращается. Просто многие СМИ привыкли хвататься за новости, но когда это переходит в разряд рутинной работы, желания и интереса тащить ее у СМИ нет, – сказал Сафарьян в рамках брифинга.