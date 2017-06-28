«Прессбол»: Драгун близок к переходу в БАТЭ 

По сведениям «Прессбола», полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун в ближайшее время подпишет контракт с БАТЭ.

Напомним, в чемпионате Беларуси Драгун выступал за «Гомель», а также минские «Локомотив» и «Динамо».

Драгун ранее покинул «Оренбург», который вылетел в ФНЛ по итогам прошлого сезона.

Вчера журналист Владислав Татур сообщал о том, что футболист лизок к переходу в «Шахтер», игроком интересуется брестское «Динамо».

Напомним, в 2011-м году Драгун мог оказаться в БАТЭ. Стороны вели переговоры. Однако затем футболист подписал новый контракт с минским «Динамо».

Анатолий Капский: «Вели с минским «Динамо» переговоры о переходе Драгуна, но здесь деньги вообще ничего не решали»