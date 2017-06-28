ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Прессбол»: Драгун близок к переходу в БАТЭ 

29.06.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

По сведениям «Прессбола», полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун в ближайшее время подпишет контракт с БАТЭ.

Напомним, в чемпионате Беларуси Драгун выступал за «Гомель», а также минские «Локомотив» и «Динамо».

Драгун ранее покинул «Оренбург», который вылетел в ФНЛ по итогам прошлого сезона.

Вчера журналист Владислав Татур сообщал о том, что футболист лизок к переходу в «Шахтер», игроком интересуется брестское «Динамо».

Напомним, в 2011-м году Драгун мог оказаться в БАТЭ. Стороны вели переговоры. Однако затем футболист подписал новый контракт с минским «Динамо».

Анатолий Капский: «Вели с минским «Динамо» переговоры о переходе Драгуна, но здесь деньги вообще ничего не решали»

 

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сведениям «Прессбола», полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун в ближайшее время подпишет контракт с БАТЭ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Сафарьян: «Количество активностей по части «Белых крылаў» в последнее время увеличилось»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика