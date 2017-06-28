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«Прессбол»: Драгун близок к переходу в БАТЭ
29.06.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун в ближайшее время подпишет контракт с БАТЭ.
Напомним, в чемпионате Беларуси Драгун выступал за «Гомель», а также минские «Локомотив» и «Динамо».
Драгун ранее покинул «Оренбург», который вылетел в ФНЛ по итогам прошлого сезона.
Вчера журналист Владислав Татур
Напомним, в 2011-м году Драгун мог оказаться в БАТЭ. Стороны вели переговоры. Однако затем футболист
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По сведениям «Прессбола», полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун в ближайшее время подпишет контракт с БАТЭ.
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