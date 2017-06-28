Корытько вошел в тренерский штаб «Энергетика-БГУ»

Бывший хавбек минского «Динамо» и сборной Беларуси Владимир Корытько будет работать в тренерском штабе команды первой лиги «Энергетик-БГУ».

Кроме функций тренера в главной команде Корытько также будет заниматься юношами 2000 г.р.

Напомним, что минский «Энергетик-БГУ» возглавляет Владимир Белявский.

После 12 туров столичная команда находится на 5 месте в турнирной таблице (19 очков), на 7 баллов отставая от лидера «Смолевичи-СТИ».