«Юность» продлила контракт с Корсо

«Юность» сообщила о продлении контракта с форвардом Даниэлем Корсо. Хоккеист выступает за минскую команду с 2015 года.

В прошлом сезоне форвард, который был альтернативным капитаном столичного клуба, стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата Беларуси, набрав 49 (16+33) очков в 28 матчах.

В плей-офф 39-летний игрок из-за травмы не смог помочь «красно-синим», проведя лишь один матч, но отметившись в нем результативной передачей.