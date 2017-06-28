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«Юность» продлила контракт с Корсо

29.06.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Юность» сообщила о продлении контракта с форвардом Даниэлем Корсо. Хоккеист выступает за минскую команду с 2015 года.

В прошлом сезоне форвард, который был альтернативным капитаном столичного клуба, стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата Беларуси, набрав 49 (16+33) очков в 28 матчах.

В плей-офф 39-летний игрок из-за травмы не смог помочь «красно-синим», проведя лишь один матч, но отметившись в нем результативной передачей.

 
 
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«Юность» сообщила о продлении контракта с форвардом Даниэлем Корсо.

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