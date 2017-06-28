Сергей Гуренко: «Футбол не прощает мелочей. Видно, что мы не ищем легких путей»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Рунавиком» (2:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

– Довольны ли вы качеством игры? Опасный счет.

– Да, опасный счет. Конечно, недоволен. Не все ребята подошли к матчу с должной ответственностью. Я предупреждал, что если мы позволим сопернику почувствовать свою игру, то они нам могут преподнести сюрпризы. Так оно и вышло. Футбол не прощает мелочей. Видно, что мы не ищем легких путей. Мы себе сначала хотим создать проблем, а потом ее решать, – сказал Гуренко в эфире «Беларусь 5».

Будет обновлено*