ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Гуренко: «Футбол не прощает мелочей. Видно, что мы не ищем легких путей»

29.06.2017 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Рунавиком» (2:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

– Довольны ли вы качеством игры? Опасный счет.

– Да, опасный счет. Конечно, недоволен. Не все ребята подошли к матчу с должной ответственностью. Я предупреждал, что если мы позволим сопернику почувствовать свою игру, то они нам могут преподнести сюрпризы. Так оно и вышло. Футбол не прощает мелочей. Видно, что мы не ищем легких путей. Мы себе сначала хотим создать проблем, а потом ее решать, – сказал Гуренко в эфире «Беларусь 5».

Будет обновлено*

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Рунавиком» (2:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Юность» продлила контракт с Корсо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика