|
Сергей Гуренко: «Футбол не прощает мелочей. Видно, что мы не ищем легких путей»
29.06.2017 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Рунавиком» (2:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.
– Довольны ли вы качеством игры? Опасный счет.
– Да, опасный счет. Конечно, недоволен. Не все ребята подошли к матчу с должной ответственностью. Я предупреждал, что если мы позволим сопернику почувствовать свою игру, то они нам могут преподнести сюрпризы. Так оно и вышло. Футбол не прощает мелочей. Видно, что мы не ищем легких путей. Мы себе сначала хотим создать проблем, а потом ее решать, – сказал Гуренко в эфире «Беларусь 5».
Будет обновлено*
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Рунавиком» (2:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии