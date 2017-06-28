Сергей Сафарьян: «Если есть оценка, что я справляюсь с ролью ведущего «Судите с нами», то я вернусь»

Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о рокировке ведущих в передаче «Судите сами», где происходят разборы спорных судейских моментов.

– Почему вы перестали вести программу «Судите с нами» и отдали это дело на откуп Чикуну ?

– Мое участие в качестве спикера в этой программе было спонтанным и неожиданным. Изначально не задумывалось, что я буду спикером. Если есть такая, не особо ожидаемая с моей стороны, оценка, что я справляюсь, то я вернусь.

Хотя я из этого проекта не уходил. С Олегом Чикуном мы занимались им с первого выпуска программы. Ведь надо подготовить материал, чтобы его можно было и на камеру положить, и профессионально рассказать болельщикам. Я продолжаю принимать участие в выпуске программы, просто мы договорились, что в этом выпуске ведущим будет Олег Чикун. Кажется, у него достаточно неплохо получилось. Возможно, мы будем чередоваться, – сказал Сафарьян.