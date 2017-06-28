Сергей Гуренко: «Вина вратаря? Я вообще никогда не ищу, кто прав – кто виноват»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Рунавиком» (2:1) в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

– «Рунавик» сыграл сильнее, чем вы предполагали?

– Нет, я практически такую игру и предполагал. Правда, они в первый раз играли по этой системе. Я знал, что они попытаются насытить оборону, потому что у них бы шансов не было, играй они по схеме 4-3-3. Все игры чемпионата они играют только так. Но посмотрев последние матчи и увидев наши проблемы, – они решили сыграть так. Вскрывать оборону с пятью защитниками можно только за счет индивидуальных действий и за счет отлаженных взаимодействий трех нападающих. Но, так как три нападающих не выполнили то, что мы наигрывали на тренировке, у нас не было много моментов.

– Была ли со стороны ваших игроков недооценка соперника?

– Думаю, к некоторым ребятам я могу предъявить претензии, потому что не до конца была выполнена тренерская установка. Игроки выпадают. Но это наша внутренняя кухня. Будем показывать, где и что было неправильно. Сейчас готовимся к матчу с «Витебском» и больше думаем о нем.

– Счет 2:1 недостаточный перед ответным матчем?

– Я не хочу рассуждать, достаточный или недостаточный. Выиграли 2:1 – едем играть на победу.

– Пропущенный мяч – вина вратаря?

– Я вообще никогда не ищу, кто прав – кто виноват. Больше смотрю на то, что мы потеряли нити игры и не смогли перестроиться. Да соперник начал выше прессинговать. Но мы позволяли им быстрые атаки, не успевали их накрывать. То, что в первом тайме у нас получилось, не вышло во втором. Может, потому что некоторые ребята просто неправильно действовали именно в атаке. Будем разбираться и готовиться к следующей игре, – сказал Гуренко, передает корреспондент Tribuna.com.