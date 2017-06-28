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«Динамо» – «Рунавик». Матч посетили 3480 зрителей

29.06.2017 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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3480 зрителей собрались 29 июня на стадионе «Трактор» в Минске, где минское «Динамо» принимало фарерский «Рунавик» (2:1) в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Всего столичная арена способна принять 17600 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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3480 зрителей собрались 29 июня на стадионе «Трактор» в Минске, где минское «Динамо» принимало фарерский «Рунавик» (2:1) в первом матче 1-го квалификационного раунда...

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