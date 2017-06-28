Главный тренер «Рунавика»: «Не позволили «Динамо» создать много остроты»

Главный тренер «Рунавика» Андрес Гербер прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com.

– Хотел бы сказать, что было жарко. Я считаю, что для такой температуры мы сыграли хорошо. Мы в принципе играли в обороне. И это нам удалось. Я считаю, что мы не позволили оппоненту создать много остроты у своих ворот. Были, конечно, удары из-за пределов штрафной. Но, в целом, мы хорошо сыграли в защите.

Конечно, можно сказать, что нам не хватает еще одного гола для полного счастья. Но в целом – мы довольны. 19-й номер (Александр Нойок – прим. Tribuna.com) наносил хорошие удары, но футбол – вопрос не только случая, но и качества игроков. Мы счастливы, что забили на выезде, потому что в последних четырех играх в чемпионате «Динамо» не пропускало вообще.

– Сравните, пожалуйста, «Динамо» и «Шахтер», с которым вы играли в прошлом году.

– Конечно, главное отличие – это результат и то, что мы сыграли лучше. Наша команда выглядела более организованной, мы выигрывали больше единоборств – и, как следствие, добились нужного результата. Пожалуй, сегодняшняя игра больше сравнится с нашим домашним матчем против «Шахтера», в котором мы проиграли 2:0. Сейчас мы проиграли 2:1. В целом, плюс-минус эти игры можно сравнить, но сегодня мы выглядели лучше, чем год назад, – сказал Гербер.