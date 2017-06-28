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Владимир Пятенко: «Шунто гарантировал нам выплату всех задолженностей до конца июня. Пока ждем и верим в его мужское слово»

29.06.2017 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший главный тренер ФК «Крумкачы» Владимир Пятенко рассказал о долге команды перед ним.

– В одном из недавних интервью Денис Шунто озвучил задолженность перед вами. Эта информация соответствует действительности?

– Да, так и есть. Задолженность осталась, но тем не менее, я и мой ассистент Альберт Ковалев, пошли на встречу клубу в этом вопросе и подписали все необходимые бумаги для расставания. Мы понимаем, что по ходу сезона команда не может быть без тренера, и мы не должны юридически препятствовать назначению другого специалиста.

Денис Петрович гарантировал нам выплату всех задолженностей до конца июня. Мы пожали руки и поблагодарили друг друга за совместную работу. Пока ждем и верим в мужское слово Дениса Шунто. Очень не хочется отстаивать свои права в суде. Надеемся на мирное решение, – сказал Пятенко.

 
 
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Бывший главный тренер ФК «Крумкачы» Владимир Пятенко рассказал о долге команды перед ним.

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