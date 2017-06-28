Олег Кубарев: «Не воспользовались преимуществом в матче с «Судувой». Плохо сыграли в атаке»

Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал исход матча с «Судувой» (0:0) в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

– Многое не получалось. Неприятно, что мы сегодня не выиграли. Но здесь надо отдать должное сопернику. Соглашусь, что гости очень хорошо играли, и я скажу, что можно сегодня отметить именно соперника. В своих рядах я не могу отметить отдельных футболистов.

Да, у нас кто-то выпал. Не могу сказать, что у нас кто-то взял на себя лидерские роли, особенно это было видно в атаке. Не хватало и паса последнего, и точного удара. Предпосылки были, уже во втором тайме мы оказали давление на соперника и, можно сказать, играли почти все время на чужой половине. Но, к сожалению, это материальное преимущество не дает преимущества в целом, потому что счет равный. Преимуществом мы сегодня не воспользовались. Плохо сыграли в атаке.

– Вы провели двойную замену в перерыве. У вас вновь были претензии к фланговым игрокам?

– Вы сами видели, что на левом фланге у нас вообще ничего не создавалось. Алексиевич играл на правой бровке, но получил ушиб. Кроме того, было видно, что это не его позиция, – сказал Кубарев.

Ответный матч «Судува» – «Шахтер» пройдет 6 июля.