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Кипрская «Омония» интересуется Кривцом
29.06.2017 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусским полузащитником Сергеем Кривцом интересуется кипрская «Омония».
Напомним, футболист является свободным агентом. Ранее руководство плоцкой «Вислы»
В завершившемся сезоне чемпионата Польши полузащитник отметился 2 голами в 23 матчах.
В прошлом сезоне «Омония» заняла шестое место в таблице высшей лиги чемпионата Кипра.
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Белорусским полузащитником Сергеем Кривцом интересуется кипрская «Омония».
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