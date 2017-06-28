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Кипрская «Омония» интересуется Кривцом

29.06.2017 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусским полузащитником Сергеем Кривцом интересуется кипрская «Омония».

Напомним, футболист является свободным агентом. Ранее руководство плоцкой «Вислы» приняло решение не продлевать контракт с Кривцом. Срок действия соглашения истекает в конце июня.

В завершившемся сезоне чемпионата Польши полузащитник отметился 2 голами в 23 матчах.

В прошлом сезоне «Омония» заняла шестое место в таблице высшей лиги чемпионата Кипра.

 
 
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Белорусским полузащитником Сергеем Кривцом интересуется кипрская «Омония».

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