МИНСК, 29 июн — Sputnik. Футбольный клуб "Динамо-Минск" победил в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы фарерский "Рунавик" со счетом 2:1, сообщает Sputnik.

Поединок первого отборочного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Рунавиком" состоялся в четверг на стадионе "Трактор" в белорусской столице. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отметились Юрий Остроух (42-я минута) и Александр Нойок (52). У гостей отличился Петер Кнудсен (86).

Ответный матч подопечные Сергея Гуренко проведут 6 июля на поле фарерского клуба. В случае выездной победы минчане во втором квалификационном раунде сразятся с победителем пары "Тре Пенне" (Сан-Марино) — "Работнички" (Македония).