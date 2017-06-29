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Лига Европы: минское "Динамо" обыграло "Рунавик"
29.06.2017 20:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн — Sputnik. Футбольный клуб "Динамо-Минск" победил в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы фарерский "Рунавик" со счетом 2:1, сообщает Sputnik.
Поединок первого отборочного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Рунавиком" состоялся в четверг на стадионе "Трактор" в белорусской столице. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отметились Юрий Остроух (42-я минута) и Александр Нойок (52). У гостей отличился Петер Кнудсен (86).
Ответный матч подопечные Сергея Гуренко проведут 6 июля на поле фарерского клуба. В случае выездной победы минчане во втором квалификационном раунде сразятся с победителем пары "Тре Пенне" (Сан-Марино) — "Работнички" (Македония).
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Подопечные Сергея Гуренко оправдали статус фаворитов в домашнем поединке, выездная встреча состоится 6 июля.
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