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Яромир Ягр: «Все свободные агенты получили по 10 предложений, а мне никто не звонит»

30.06.2017 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный форвард Яромир Ягр пожаловался в твиттере на отсутствие внимания со стороны клубов НХЛ. 

«Везде вижу и читаю, что все свободные агенты получили предложения от 10-12 клубов. Мне никто не звонит. Наоборот, это я пытаюсь дозвониться до них, но никто не берет трубку.

Рынок 1994 года – звонят все генменеджеры, рынок 2017 года – никто не звонит», – написал Ягр с иронией и добавил фото. 

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