Дмитрий Комаровский: «Слова Абрамова cлышать было очень обидно. Он не видел, как мы играем, – ему просто что-то нашептали»

Бывший форвард «Нефтчи» Дмитрий Комаровский прокомментировал слова главного тренера команды Вадима Абрамова о том, что белорусы не соответствовали в команде уровню легионеров.

– Ферганцев возглавил Вадим Абрамов – известный тренер, по узбекским меркам. И про вас он сказал так: «Уход Комаровского, Луцевича и Концевого? Я принял решение посмотреть на них на тренировках. Их уровень не соответствует статусу легионеров». Что ответишь?

– Слышать такое очень обидно. Это было сказано после игры с самаркандским «Динамо» 14 июня, в которой уже не участвовали. А Абрамов пришел первого июня, когда началась двухнедельная пауза в календаре: выходные, тренировки, из которых вместе с командой мы поработали только два дня... Уже знали, что уйдем – договаривались по расторжению контрактов. Федорова убрали, он отправился в Москву, а без него мы не могли уехать – тренер должен был помочь урегулировать некоторые вопросы. Дождались его возвращения 15 июня, и только через пару дней улетели. Я это все к чему? Абрамов не видел, как мы играем, – ему просто что-то нашептали. В команде пошло нездоровое движение: если нет результата, на кого легче все свернуть? На легионеров. Да, мы действительно не показывали ничего супервыдающегося, но уж точно были не худшими. А когда Абрамов пересмотрел диски, то во всем разобрался и сформировал собственное представление о белорусах.

Когда 16-го я пришел увольняться, он и новый директор клуба уговаривали остаться. Не думаю, что с футболистом, который абсолютно не нужен, они вели бы подобный диалог. Но к тому времени я уже две недели тренировался самостоятельно, и в голове крепла мысль о том, что оставаться в «Нефтчи» все же не хочу. А если бы такой разговор с тренером произошел чуть раньше – возможно, продолжил бы карьеру в Узбекистане.

– То есть та фраза Абрамова получилась по следам типичного «ОБС»?

– Да. Его слова сразу растиражировали, чтобы кто-то лишний раз посмеялся, позлорадствовал и поднял себе настроение. Кстати, классно вам Филипп Рудик сказал – мне очень понравилось: «Напишите, что у Рудика ничего нет. Пусть люди порадуются...» Вот и здесь нечто похожее: разбираться в существенных деталях никто не захотел, а напечатать сразу – только давай! Наверное, им это в кайф? Ну ладно, пусть кайфуют... – сказал Комаровский.

Главный тренер «Нефтчи»: «Уход Комаровского, Луцевича и Концевого? Их уровень не соответствует статусу легионеров»