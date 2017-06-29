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Андрей Арямнов о своем YouTube-канале: «Если бы не записывал видео, то я бы сошел с ума»

30.06.2017 10:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Олимпийский чемпион Андрей Арямнов рассказал о своей идее завести YouTube-канал.

«Буду продолжать снимать для вас. Смотрю, что у меня «поперли» просмотры. Почитал, посмотрел и вижу, что дело движется. Многим нравится то, что я делаю. Большое вам спасибо. Только это меня и поддерживает. Почему снимаю для канала? Потому что, наверное, если бы я не записывал видео, то я бы сошел с ума. Здесь нечем заняться. Вы понимаете, когда амбициозный спортсмен и тренер не востребован, то начинаются проблемы психологического характера. Спасибо вам за поддержку. Есть что-то в жизни хорошее, которое помогает жить дальше. Жизнь продолжается. Будем выпускать ролики дальше», – сказал Арямнов.

Подписаться на канал олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике можно здесь

На канале Андрея Арямнова, который он завел почти месяц назад, почти тысяча подписчиков. В видеороликах спортсмен нетривиально рассказывает о тренировках и своей жизни.

 
 
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Олимпийский чемпион Андрей Арямнов рассказал о своей идее завести YouTube-канал.

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