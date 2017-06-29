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Владислав Татур: «БАТЭ пытался перехватить и Бордачева. Не получилось»
30.06.2017 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист «Беларусь 5» Владислав Татур, комментируя интерес БАТЭ к Станиславу Драгуну, сообщил о том, что борисовчане пытались перехватить у «Шахтера» защитника Максима Бордачева, который в итоге подписал контракт с солигорским клубом.
«К борьбе за подпись Драгуна действительно присоединился БАТЭ. Но окончательное решение еще не принято.
Борисовчане пытались перехватить и Бордачева. Не получилось. Посмотрим, как будет на этот раз», – написал Татур в своем твиттере.
Ранее сообщалось о том, что на Драгуна, который является свободным агентом, претендует и брестское «Динамо».
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Журналист «Беларусь 5» Владислав Татур, комментируя интерес БАТЭ к Станиславу Драгуну, сообщил о том, что борисовчане пытались перехватить у «Шахтера» защитника...
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