Владислав Татур: «БАТЭ пытался перехватить и Бордачева. Не получилось»

Журналист «Беларусь 5» Владислав Татур, комментируя интерес БАТЭ к Станиславу Драгуну, сообщил о том, что борисовчане пытались перехватить у «Шахтера» защитника Максима Бордачева, который в итоге подписал контракт с солигорским клубом.

«К борьбе за подпись Драгуна действительно присоединился БАТЭ. Но окончательное решение еще не принято.

Борисовчане пытались перехватить и Бордачева. Не получилось. Посмотрим, как будет на этот раз», – написал Татур в своем твиттере.

Ранее сообщалось о том, что на Драгуна, который является свободным агентом, претендует и брестское «Динамо».

Драгун обречен на претензии динамовских болельщиков, если он вернется не в минское «Динамо»