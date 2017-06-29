Сергей Кайко: «Лучшего варианта, чем переехать в БАТЭ, у Савицкого нет. Это лучший клуб страны, Лига чемпионов и борьба за чемпионство»

Главный редактор газеты «Прессбол» Сергей Кайко в пятничном номере издания назвал причины, по которым хавбеку «Немана» Павлу Савицкому лучше выбрать вариант продолжения карьеры в БАТЭ.

«Одной из главных футбольных тем последних дней стала новость об интересе к Павлу Савицкому со стороны БАТЭ. Новость неожиданная – настолько, что многие сразу по прочтении захотели себя ущипнуть. Знаю, что не буду поддержан большинством – взгляните хотя бы на результаты нашего интернет-опроса на передовице. Но все же попытаюсь против ветра: лучшего варианта, чем переехать в Борисов, у гродненского капитана сегодня нет. Почему? Потому... Что такое контракт с БАТЭ? Давайте загибать пальцами банальности.

Первое: это лучший клуб страны – и значит, здоровая конкуренция за место в составе, новый уровень и место для шага вперед. Главное – у Борисова игра барахлит, и не хватает изюмины, чтобы синус на косинус давал правильную геометрию атаки. Почему бы не предположить, что гродненский Павлик аккурат сойдет на роль недостающей детали и с его приходом пазл сложится.

Второе: БАТЭ – это борьба за чемпионство в том самом прямом смысле, о котором мы забыли с середины «нулевых». «Шахтер» прет танком и укрепляет броню. На подъеме минское «Динамо», взнузданное новым тренерским штабом. Не хочется сглазить, но, похоже, в этот раз нас действительно ожидает «сплошная гонка, проблемы, суета» в споре за золото. И следовательно, Савицкому, давно ни за что не боровшемуся, будет интересно – его накроет мотивация, которую в Беларуси он давно ищет где угодно, только не в таблице.

И третье: БАТЭ – это Лига чемпионов. Здесь и добавить нечего – достаточно вспомнить, сколько народу показали свои паспортные данные иностранным купцам, играя под красивый гимн. Павел забил болгарам – и уже вокруг начали виться охотники его выгодно продать. Представьте, он покажет себя в лигочемпионских сюжетах – там будет совсем другая легионерская песня.

Ну, и почему бы ему не принять борисовское сватовство? Что мешает? Та старая дрязга по поводу слов Анатолия Капского с последующим алаверды и словами «Никогда моей ноги не будет в Борисове!»? Да мало ли было похожих историй в футболе, и не только в нем. И в БАТЭ они были. Помните, как нафтановец Рудик показывал задницу борисовским болельщикам? Или как говорил, что Борисову помогают судьи? Знатная вспыхнула шумиха, в городе автотракторного оборудования новополоцкого сорвиголову готовы были поднять на дыбу, но... Прошло время, и мятежный Фил перешел в БАТЭ, и играл там пусть недолго, но счастливо. Просто наступил момент, когда стало разумным сказать: «Ничего личного, только бизнес».

Четыре причины, почему Савицкому не стоит переходить в БАТЭ

Капский говорил, что Савицкого в его клубе не будет, но БАТЭ снова пытается купить футболиста. И как теперь быть?