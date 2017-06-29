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«Гомель» объявил о переходе Нивалдо в брестское «Динамо»

30.06.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бразильский полузащитник «Гомеля» Нивалдо Ферейра подписал контракт с брестским «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что брестчане, в свою очередь, отдадут гомельчанам в аренду до конца сезона ганского форварда Диксона Афоакву.

Напомним, что Нивалдо провел 13 матчей за «Гомель», забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу.

«Сумма трансфера является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению. Нивалдо вместе с командой отправится в Брест, но в поединке принимать участия не будет.

Благодарим Нивалдо за время, проведенное в «Гомеле», и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – сообщает пресс-служба гомельчан.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Бразильский полузащитник «Гомеля» Нивалдо Ферейра подписал контракт с брестским «Динамо».

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