Вратарь «Рунавика»: «В хорошем настроении покидаем Минск. У нас есть шансы в ответном матче»

Вратарь «Рунавика» Суймун Хансен прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) в матче 1 квалификационного раунда Лиги Европы.

– Да, наша команда в хорошем настроении покидает Минск. Это была очень тяжелая для нас игра. Мы знали, что будет жарко, поэтому это было серьезное испытание для нас. Здорово, что удалось забить гол на выезде, он оставляет нам шансы на ответный поединок.

– Казалось, что в такую непривычную жару вашей команде будет особенно тяжело во втором тайме, но на удивление именно после перерыва «Рунавик» провел несколько опасных атак и забил?

– Да, просто в первом тайме было очень жарко, а во втором немного стало прохладнее, и погода уже не так нас изматывала.

– У «Рунавика» теперь есть неплохие шансы на выход в следующий раунд?

– Нет, минское «Динамо», однозначно, остается фаворитом, но такой результат оставляет нас в игре. Шанс есть всегда, но все-таки мы не фавориты.

– Мне кажется вам достаточно всего одного штрафного удара?

– Ха, это правда. У нас есть хорошие исполнители штрафных ударов. Главное играть сконцентрировано в обороне и ждать, пока у нас появится шанс забить снова.

– Кого вы предпочли бы видеть в соперниках в следующем раунде?

– О, это очень сложный вопрос. Но однозначно где-нибудь, где не так жарко, – сказал Хансен.

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